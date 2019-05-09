Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье

Прощание с журналистом Сергеем Доренко состоится в воскресенье. Церемония начнется в 11 часов в траурном зале Троекуровского кладбища. Вскрытие показало, что Доренко умер от разрыва аорты.

Сергей Доренко всегда выделялся из среды, в которой жил и работал, — считает публицист Александр Невзоров. Беспощадность была основной чертой стиля работы Доренко, — говорит телеведущий Владислав Флярковский. Сергей Доренко безусловно был яркой личностью, — утверждает телеведущая Светлана Сорокина. Сергей Доренко был очень талантливым человеком, но при этом беспринципным, — так о журналисте отозвался бывший мэр Москвы Юрий Лужков в эфире РБК. Реакция на деятельность Сергея Доренко всегда была неоднозначной, но в истории российских медиа он останется навсегда, — сказал в эфире НТВ телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

Последним эфиром Доренко на канале ОРТ стала программа о гибели подводной лодке «Курск». В ней журналист критиковал действия властей.