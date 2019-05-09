В Москве прошли пикеты в поддержку Олега Сенцова

Украинский режиссер был арестован по обвинению в терроризме ровно 5 лет назад. «Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться!» — с таким плакатом активисты пришли к зданию ФСБ на Лубянке. Это цитата из последнего слова Олега Сенцова в суде. Пикет был одиночным, который не требует согласования. Плакат участники акции передавали из рук в руки. Трое полицейских подходили к каждому и требовали показать паспорт, потом отходили. Это финальная точка акции, рассказала писательница Алиса Ганиева.

Одиночные пикеты начались в сентябре, когда Сенцов начал голодовку, напомнил активист Константин Котов. Пикеты продолжаются каждый день, и это крайне важно, отметила еще одна участница акции, художница Катя-Анна Тагути.

У некоторых участников акции уже есть административные наказания. По закону Дадина они рискуют попасть под уголовную статью, но все равно продолжают пикеты.

Олег Сенцов был осужден ан 20 лет по обвинению в терроризме.