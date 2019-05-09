Международный трибунал по морскому праву провел слушания по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Россия в них не участвовала. Решение будет объявлено 25 мая.

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков. Украина будет требовать их освобождения, и Россия будет обязана считаться с решением суда. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко. «Российский представитель не будет участвовать в заседании. Но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда. Мы будем требовать от трибунала обязать Россию немедленно освободить моряков и суда и обеспечить их беспрепятственное возвращение на Украину. Уже через считанные недели получим решение. Хлопцы. Мы с вами. Мы продолжим борьбу за ваше возвращение домой. И мы победим».

На решение Международного трибунала ООН по морскому праву о мерах в отношении РФ может повлиять противоречивость российской позиции по инциденту в Керченском проливе. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков.

«Мое личное впечатление, что на мнение судей больше всего может повлиять противоречивость российской позиции. Вы можете быть правы в чем-то одном, но не можете рассчитывать на то, что если вы сегодня говорите «белое», а завтра — «черное», с вами в обоих случаях согласятся», — сказал он. И.Новиков пояснил, что отправленный в суд меморандум России противоречит позиции, которую она публично транслирует последнее время: о полицейском, а не военном характере операции против украинских моряков как нарушителей границы.

Судьбу украинских моряков можно будет обсуждать только после суда, — так говорил ранее глава МИДа Сергей Лавров. Он добавил, что поступок украинских моряков рассматривали бы как преступление в любой стране.

Одному из арестованных в Керченском проливе украинских моряков – 19-летнему Андрею Эйдеру – требуется дополнительная медицинская помощь. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред ОНК Москвы, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева. «Без обезболивающих он не может сейчас, ему каждый день приносят таблетки на ночь, он пьет и тогда засыпает. У него осколки в ногах, но они очень маленькие, поэтому извлекать их очень сложно. Можно причинить больше вреда, вытаскивая их, чем оставляя. Пока его тревожат все эти боли, нужно вернуться к терапии», — сказала она. Меркачева добавила, что сделала такое замечание сотрудникам СИЗО и надеется, что в ближайшее время вопрос будет решен. Она также отметила, что психологическое состояние украинских моряков стабильное и ничем не отличается от состояния других заключенных.