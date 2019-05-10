Полиция задержала поэта Александра Дельфинова, который стоял в одиночном пикете возле Госдумы. Как передает телеканал «Дождь», он организовал акцию в поддержку жительницы Екатеринбурге Дарьи Беляевой. Женщина с психиатрическим диагнозом ранее была арестована за покупку антидепрессанта в интернете. Дельфинов отметил, что по назначению врача принимает точно такой же препарат. Он назвал дело Беляевой подменой понятий и имитацией антинаркотической борьбы. Задержанного доставили в ОВД Тверского района.