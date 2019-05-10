Госсекретарь США планирует на днях посетить Москву и Сочи

Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, Майк Помпео прибудет в Россию в понедельник. Ожидается, что он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. Это будет первый визит Помпео в нашу страну в качестве госсекретаря.

Приезд американского представителя подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако он не стал утверждать, что встреча Помпео и Путина обязательно состоится. Песков отметил, что она не исключена.