Международный трибунал через 2 недели вынесет решение по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

Международный трибунал через две недели вынесет решение по делу украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Процесс идет в Гамбурге. Россия отказалась участвовать в слушаниях. В Москве считают, что Международный трибунал не имеет юрисдикции для рассмотрения дела.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Российские пограничники захватили три украинских судна, обвинив их в нарушении границы. 24 человека задержаны. Против них возбуждены уголовные дела. При этом Украина настаивает на том, что моряки ничего не нарушили, а лишь совершали плановый переход в порт Мариуполя. Самих задержанных в Киеве называют военнопленными.