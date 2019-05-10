Латвийский Сейм признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. В документе, опубликованном на сайте парламента страны, говорится, что советские власти преследовали многие этнические группы «для уничтожения культурного и социального наследия». Также в заявлении осуждаются действия современной России. Москва обвиняется в преследовании крымскотатарского народа на полуострове.

В Крыму после событий 2014 года стали задерживать предполагаемых участников организации «Хизб ут-Тахрир». Она признана террористической и запрещена в России. Адвокаты утверждают, что их подзащитные преследуются по религиозному признаку.