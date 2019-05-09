Трибунал ООН в Гамбурге провел заседание по делу задержанных Россией украинских моряков

В качестве заявителя выступает Украина, и она хочет добиться освобождения своих людей, — сказал в эфире «Эха» адвокат одного из задержанных Илья Новиков. «Мое личное впечатление, что на мнение судей больше всего может повлиять противоречивость российской позиции. Вы можете быть правы в чем-то одном, но не можете рассчитывать на то, что если вы сегодня говорите «белое», а завтра — «черное», с вами в обоих случаях согласятся», — сказал он.

Новиков добавил, что даже если 25 мая трибунал потребует освободить моряков, то это не значит, что он встал на сторону Украины. По словам адвоката, через несколько месяцев суд всё еще сможет встать в споре на сторону России в основном споре были ли они виновны или нет.