В Москве прошли пикеты с требованием освободить Олега Сенцова

В Москве прошли пикеты с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Участники акции одновременно встали в разных точках в центре города. Об этом «Эху» рассказала организатор Алиса Ганиева. Она добавила, что ежедневно бессрочный пикет с требованием обменять «всех на всех» стоит с прошлой осени в разных точках Москвы.



Олег Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима по так называемому «делу крымских террористов». Находясь в заключении он 145 дней держал голодовку.