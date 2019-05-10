Бухту из голливудского фильма «Пляж» закроют еще на два года из-за туристов

Как сообщает Би-би-си, они разрушают коралловые рифы. Майя Бэй на тайском острове Пхи-Пхи-Ле была закрыта еще в прошлом году. Власти объяснили это негативным влиянием, которое оказали люди на окружающую среду. Каждый день бухту посещали до 5-ти тысяч туристов. Это место стало популярным после фильма с Леонардо Ди Каприо, который вышел в 2000-м году.

После того, как бухту снова откроют, в ней планируют ввести ограничения. Майю Бэй смогут посещать не более 2-х тысяч человек ежедневно. В ней будет запрещено использование якорей.