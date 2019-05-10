28-летнюю россиянку, которая несколько лет выдавала себя за миллиардершу, в США приговорили к тюремному сроку

Анну Сорокину, дочь дальнобойщика, признали виновной в хищении более 200 тысяч долларов. Об этом сообщает ВВС. Она получила двенадцать лет лишения свободы, но после четырех сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.

Сорокина выдавала себя за богатую наследницу с состоянием в 60 миллионов долларов. В Нью-Йорке она останавливалась в отелях в долг, брала кредиты и ходила на вечеринки за счет друзей. Ее задержали в позапрошлом году.