На Алтае спасатели нашли тело пятого туриста, погибшего при сходе лавины

Под снегом остаются еще две жертвы трагедии. Об этом ссылаясь на МЧС, сообщает ТАСС.

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте еще в минувший понедельник. Двум девушкам удалось спастись. Спустя два дня они добрались до населенного пункта и рассказали о трагедии. На место вылетели вертолеты с кинологическими расчетами, однако поисковая операция осложнялась плохими погодными условиями в районе операции.