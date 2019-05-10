Путин выразил соболезнования родным и близким Доренко в связи с его кончиной

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналистам Сергея Доренко в связи с его кончиной. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался от разрыва аорты. Минувшим вечером он находился за рулем мотоцикла в центре Москвы. Сейчас решается вопрос о месте и дате похорон.