Международный трибунал по морскому праву сегодня рассматривает иск Украины по делу об инциденте в Керченском проливе

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала немедленно освободить корабли и военных моряков. В Киеве считают, что Россия нарушила Конвенцию ООН. Напомню, российские пограничники в конце ноября захватили три украинских судна. 24 украинских моряка обвиняются в нарушении госграницы. Россия в слушаниях в Гамбурге не участвует. В Москве считают, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента.

Украинские моряки содержатся в нормальных условиях, у некоторых есть проблемы со здоровьем, — сообщила «Эху» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева.

Наказание по статье о незаконном пересечении границы предусматривает до шести лет заключения.