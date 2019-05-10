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16:02, 10 мая 2019

В Севастополе возбуждено дело о повреждении памятника крымским татарам, которые участвовали в Великой Отечественной

В Севастополе возбуждено уголовное дело после того, как неизвестные разбили памятник крымским татарам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Уголовное дело возбудили по статье о вандализме, сообщили в МВД агентству «Интерфакс» накануне. Памятник находится в селе Орловка в пригороде Севастополя. Его установили еще в 1960-х годах, тогда на мемориале значились фамилии лишь шести погибших в войне. Среди них не было ни одного крымского татарина, хотя до начала массовой депортации из Крыма в 1944 году они составляли основное население села. Несколько дней назад на средства жителей памятник дополнили двумя гранитными плитами – на них имена десятков крымских татар, участвовавших в Великой Отечественной войне. В день празднования Победы стало известно, что мемориал, который десятилетиями стоял нетронутым, был разрушен – неизвестные разбили две новые плиты. Удалось ли правоохранителям установить, кто за этим стоит, пока неизвестно.

Сегодня Латвия признала геноцидом массовую депортацию крымских татар с полуострова в 1940-е годы. Парламент страны напомнил про незаконную аннексию Крыма Россией, после которой усилилось давление на крымскотатарскую общину



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