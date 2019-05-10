Американский миллиардер Джефф Безос представил модель космического корабля для полетов на Луну. На презентации в Вашингтоне он сказал, что пришло время вернуться на Луну – на этот раз, чтобы остаться. Беспилотный многоразовый космический корабль сможет доставлять на поверхность естественного спутника Земли научное оборудование и спутники. Компания Blue Origin готова поддержать NASA в планах по высадке на Луне в 2024-ом году.