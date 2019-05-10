Народное собрание Дагестана внесло в Госдуму законопроект об учете мнений учителей при выборе школами учебников

Народное собрание Дагестана внесло в Госдуму законопроект об обязательном учете мнений учителей при выборе школами учебников и пособий. Парламентарии в пояснительной записке указывали, что сейчас право педагогов носят формальный характер. На практике школы сами определяют список учебников. Это, в свою очередь, приводит к накоплению в школьных библиотеках большого количества книг, которые в итоге не используются.