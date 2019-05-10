RT удалил со своего сайта упоминание западных СМИ после опровержения немецкой телерадиокомпании «Дойче Велле»

Медиа-холдинг Russia Today удалил со своего сайта упоминание западных СМИ после опровержения государственной немецкой телерадиокомпании «Дойче Велле».

7 мая Russia Today разместила видеоролик, показывающий, как сотрудники аэропорта Шереметьево смеются, наблюдая за аварийной посадкой самолета Sukhoi Superjet. Российский медиа-холдинг снабдил видео статьей с разоблачением мнимого «фейка» западных СМИ, якобы надругавшихся над трагедией. Среди распространителей видео указывались компании Deutsche Welle, Радио «Свобода», «Голос Америки», Алексей Навальный и некие «соратники Петра Порошенко».

8 мая официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт заявил, что телерадиокомпания не использовала и не распространяла это видео ни на одном из своих каналов. По его словам, в статье Russia Today не было ссылок на публикации Deutsche Welle. Юмпельт потребовал от Russia Today исправить неверную информацию.

Russia Today заявила газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что данные были предоставлены «независимым исследовательским институтом». Тем не менее, через несколько часов после опровержения Deutsche Welle российский медиа-холдинг удалил ссылку на западные СМИ и поместил информацию об их ошибочном упоминании в публикации. Однако Russia Today указывает, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» являются иностранными агентами. Пассажи с именами Алексея Навального и Петра Порошенко удалены не были.

Признание распространения заведомо не соответствующей реалиям информации расценивается в Германии как успех Deutsche Welle. Однако этот случай рассматривается как пример российской пропаганды и дискредитации западных СМИ.