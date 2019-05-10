Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты. Это показало вскрытие

Об этом говорится в сообщении на сайте радиостанции «Говорит Москва». Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. Это произошло в центре города. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. По предварительным данным, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, день и время пока не названы.

Противоречивость была свойственна Сергею Доренко, однако, это не умаляет его профессиональных достоинств, — сказал в интервью РБК журналист Николай Сванидзе.