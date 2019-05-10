Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков огласит свое решение 25 мая

Об этом сообщает агентство УкрИнформ. Сегодня состоялись слушания в Гамбурге. Из-за отсутствия российского представителя, рассмотрение дела ограничилось одним днем. Пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко заявила, что Россия все равно будет обязана выполнить решение Международного трибунала.

Напомним, Россия заявила, что у трибунала в Гамбурге нет юрисдикции для керченского инцидента. В конце ноября российские пограничники захватили 3 украинских судна. 24 украинских моряка обвиняются в незаконном пересечении границы.