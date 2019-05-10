Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг освобождена из следственного изолятора в штате Вирджиния

Она отбывала двухмесячное заключения за отказ дать показания перед федеральным жюри. Адвокаты Мэннинг опасаются, что она недолго будет находиться на свободе, поскольку выписано новое постановление. Однако, Мэннинг опять откажется отвечать на вопросы следователей. Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он получил многолетний тюремный срок за передачу секретных сведений, а затем был помилован. Бывший информатор WikiLeaks сменил пол и имя.