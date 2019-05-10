С сегодняшнего дня США подняли пошлины на китайские товары с 10 до 25%

Дональд Трамп объяснял это решение необходимостью дополнительного давления на рынке в преддверии торговых переговоров. Китай уже выразил сожаление и подтвердил, что будет вынужден принять ответные меры.

Повышение пошлин невыгодно никому, — считает вице-премьер правительства Китая Лю Хэ. Перевод Евроньюс.

Переговоры, между тем, продолжаются в Вашингтоне. Американский президент написал в Твиттере, что они проходят «благоприятным образом».