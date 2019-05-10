Уголовное дело за использование поддельного документа, по некоторым данным, возбуждено против продюсера Mash

Уголовное дело за использование поддельного документа, по некоторым данным, возбуждено против продюсера популярного телеграм-канала Mash. Ранее сообщалось о том, что в редакции канала прошли обыски.

Продюсер Mash Михаил Кумбров намеревался заполучить аудиозаписи переговоров диспетчеров с пилотами потерпевшего крушение самолета «Сухой суперджет». Соответствующий запрос он отправил по электронной почте от имени Генпрокуратуры, а после того, как службы безопасности попросили его явиться лично, Кумбров предъявил им бланк запроса от ведомства. Документ оказался поддельным, мужчину задержала ФСБ. Об этом со ссылкой на источники рассказали сразу несколько изданий. В Mash подтвердили, что продюсер занимался расследованием трагедии в аэропорту Шереметьево, однако в редакции утверждают, что поддельных документов у него не было, а подобные запросы журналисты делают от имени телеграм-канала. Накануне стало известно, что в редакции Mash прошли обыски, силовики изъяли всю технику, несколько человек допросили. В Mash утверждают, что на них оказывалось давление, а к задержанному Кумброву сутки не пускали адвоката.

По статье об использовании поддельного документа продюсеру Mash может грозить до шести месяцев арест или исправительные работы на срок до двух лет.