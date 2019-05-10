Международный трибунал по морскому праву сегодня рассматривает иск Украины к РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Киев требует немедленно освободить задержанных российскими военными украинских моряков, а также вернуть захваченные корабли. Об этом сообщила в ходе рассмотрения иска замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. По ее словам, в результате инцидента в Керченском проливе, произошедшего в ноябре прошлого года, Россия нарушила принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву. Москва, в свою очередь, слушания, проходящие в Гамбурге, бойкотирует. В МИДе считают, что Международный трибунал по морскому праву не обладает полномочиями для рассмотрения инцидента. Адвокат одного из задержанных моряков Илья Новиков в интервью «Эху» ранее высказывал мнение, что отказ России от участия в слушаниях даст преимущество Киеву и самим обвиняемым.

В России под стражей из-за инцидента в Керченском проливе содержатся 24 украинских моряка. Москва обвиняет их в незаконном пресечении границы.

В середине апреля Лефортовский суд столицы продлил арест украинским военнослужащим до конца июля. Судьбу украинских моряков можно будет обсуждать только после приговора, — ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров добавил, что поступок украинских моряков расценивали бы как преступление в любой стране.