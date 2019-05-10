Журналист и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы, — говорится в сообщении на сайте радиостанции. Журналисту было 59 лет. Он скончался вчера вечером за рулем своего мотоцикла. Доренко пришел на телевидение в начале девяностых и был отстранен от эфира в сентябре двухтысячного после программы о гибели подводной лодки «Курск».

Сергей Доренко родился в Керчи. В последний год брежневской эпохи отправился в Анголу в качестве переводчика с португальского. Вернулся в страну уже в перестроечное время, пришел на телевидение. Были утренние шоу «120 минут», но известность пришла к нему после новостных репортажей о событиях в Литве. Во второй половине 90-х стал руководителем информационного вещания на «ОРТ» и ведущим главной новостной программы страны — «Время». Несколько позже в эфир выходила авторская аналитическая передача, носившая его имя — «Программа Сергея Доренко». В сентябре 2000-го вышел ее знаменитый выпуск, посвященный разбору действий президента Путина в момент аварии подводной лодки «Курск». Это был один из последних больших эфиров на федеральном канале. За этим последовали почти 20 лет истории сотрудничества с радио. В 2003 году журналист вступил в ряды КПРФ, год спустя пришел на «Эхо Москвы» и несколько лет вел большие утренние эфиры. Возвращался сюда и в 2013, после расставания с «Русской служба новостей», куда ушел с «Эха» в первый год президентства Медведева. Рок-н-ролл, китайская философия, мотоциклы, политика – Доренко был очень разным. Последние шесть лет — главным редактором радиостанции «Говорит Москва». А еще Доренко был страстный любитель моторного транспорта, мотоциклов и автомобилей. Его афористичные реплики всякий раз завершались произнесенной с особой неповторимой интонацией фразой «Всего вам доброго» Сергею Доренко было 59 лет. Журналист умер накануне, за рулем своего мотоцикла, прямо во время движения. Врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть. Сергей Доренко был очень одаренной и яркой личностью, — вспоминает телеведущая Светлана Сорокина. Доренко был автором мема «казалось бы, при чем здесь Лужков?». Юрий Лужков в эфире РБК назвал Доренко гением, но абсолютно беспринципным человеком и журналистом. При этом, Лужков добавил, что простил своего давнего критика и оппонента. Можно только позавидовать, — этими словами на смерть Доренко отреагировал публицист Александр Невзоров. Сергей Доренко будет похоронен на Троекуровском кладбище. День похорон пока не объявлен.