Барселона может расстаться со своим тренером Эрнесто Валверде, несмотря на победу в чемпионате Испании

Для такого клуба , как Барселона – чемпионского титула мало, важны и успехи в Европе, а их не наблюдается. Команда два года подряд вылетает из лиги чемпионов после сокрушительных поражений. В прошлом сезоне каталонцы проиграли в ответом матче Роме 0-3 после победы со счетом 4-1. В этом году получилось еще ярче. Сине-гранатовые дома забили три мяча Ливерпулю, а на Островах пропустили четыре. Простым совпадением это быть не может. Виновным посчитали тренера и игроков. Команду ожидает тотальная распродажа. СМИ сообщают, что команду могут покинуть 9 футболистов, в том числе лидеры – Иван Ракитич и Фелипе Коутиньо. Единственный неприкасаемый – Лионель Месси, который ничем себя не проявил в провальных матчах, но начнут естественно с тренера.

Наиболее вероятным преемником Валверде считается нынешний наставник сборной Голландии Рональд Куман, который отыграл за Барселону 6 сезонов.