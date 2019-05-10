Международный трибунал по морскому праву сегодня рассматривает иск Украины по делу об инциденте в Керченском проливе

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль призвала немедленно освободить корабли и военных моряков. В Киеве считают, что Россия нарушила Конвенцию ООН. Напомним, российские пограничники в конце ноября захватили три украинских судна. 24 украинских моряка обвиняются в нарушении госграницы. Россия в слушаниях в Гамбурге не участвует. В Москве считают, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента.