Суд в США вынес приговор уроженке России, которая выдавала себя за богатую наследницу

Дочь русского дальнобойщика выдавала себя за наследницу многомиллионного состояния и признана виновной в краже 275 тысяч долларов. Суд приговорил ее к сроку заключения от 4 до 12 лет – это значит, что мера наказания может быть изменена на условный срок не раньше, чем через четыре года.

28-летняя Анна Сорокина родилась в России, но в 2007 родители увезли ее с младшим братом в Германию, поэтому у нее немецкий паспорт. Затем она училась в Великобритании, а в 25-летнем возрасте перебралась в Нью-Йорк. Под псевдонимом Анна Делви она вписалась в гламурную тусовку, где ее считали дочкой нефтяного магната. Девушка жила в роскошных отелях и одевалась в модных магазинах, летала на отдых на зафрахтованных самолетах – и все было для нее бесплатно. По данным полиции, Сорокина подделывала чеки. Но, как правило, ей предоставляли услуги без предоплаты, потому что она была лично знакома с владельцами компаний или убедила кого-то заплатить за нее. Например, за роскошный отдых в Марокко ее спутница, фоторедактор из журнала «Вэнити Фэйр» выложила свою годовую зарплату, а потом безуспешно пыталась получить от Делви свои деньги.

Компания Netflix приобрела права у Анны Сорокиной на экранизацию истории ее жизни.