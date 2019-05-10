Россельхознадзор с сегодняшнего дня запрещает поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий

Продукция трех белорусских производителей не соответствует ветеринарно-санитарным нормам и требованиям Евразийского экономического союза. Так в колбасных изделиях Брестского мясокомбината повторно нашли бензилпенициллин, в твороге витебского предприятия «Молоко» — дрожжи, а в твороге производства «Милкавита» выявили превышения бактерий группы кишечной палочки. Усиленный лабораторный контроль установлен над продукцией еще 11 производителей. Ограничения на поставки различной продукции из Белоруссии Россельхознадзор вводит регулярно. Два дня назад под запрет попали товары четырех мясопроизводителей, а также молочная продукция 37 предприятий. До этого ограничения в течение почти года действовали в отношении почти всей белорусской молочной отрасли. Кроме того, Россельхознадзор регулярно запрещает поставки продукции, которая ввозится из санкционных стран под видом белорусской.

Россия является основным торговым партнером Белоруссии, на долю страны приходится около 40% белорусского экспорта.