В отношении продюсера телеграм-канала Mash возбудили уголовное дело об использовании подложного документа

Это подтвердил главный редактор сетевого издания Максим Иксанов.

Задержание своего сотрудника Михаила Кумброва, работавшего над материалом о катастрофе самолета в Шереметьево, подтвердили в руководстве Mash. Максим Иксанов уточнил – все произошло еще позавчера, сейчас Кумбров – в полиции. Продюссер канала занимался сбором информации в связи с трагедией самолета Аэрофлота SSJ-100 и, видимо, предоставил поддельные документы в диспетчерской службе с требованием выдать информацию, связанную с аварией лайнера. Хотел получить записи переговоров пилотов. Издание РБК пишет, что речь идет о поддельном бланке запроса Генпрокуратуры. По информации источника дело возбуждено дело по 327 статье УК. В офисе telegram-канала Mash прошли обыски и по словам руководства ресурса, правоохранительные органы произвели изъятия всех компьютеров, исследовали бумаги и допросили сотрудников. Максим Иксанов между тем утверждает, что никаких поддельных «корочек» у отправленного в Шереметьево сотрудника не было, на него оказывали давление, а после задержания к нему в течение восьми часов не пускали адвоката.

Официальных комментариев от МВД в связи с задержанием продюсера телеграм-канала Mash пока не было.