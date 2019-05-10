Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен встретиться с избранным президентом Украины Зеленским в Киеве

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, — сообщает The New York Times. По данным издания, Джулиани в частности рассчитывает получить новые сведения по работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании. В 2016-ом году президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против компании, в правление которой входил Хантер Байден. Стоит напомнить, что Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в США в следующем году.