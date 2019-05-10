Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы «Война» Олега Воротникова

Его обвиняют в незаконном обороте оружия.

Ордер на арест Воротникова австрийские правоохранительные органы выдали еще в сентябре прошлого года. Его считают причастным к созданию боевой антифашистской организации Der Krieg. Накануне Воротникову заочно предъявили обвинение в окончательной редакции: в случае поимки ему грозит до пяти лет заключения. Сам лидер арт-группы «Война» ранее утверждал, что создал организацию с целью «сопротивления установлению фашистского режима в Австрии. Вместе с женой Натальей Сокол он переехал в страну весной 2018 года после нескольких лет проживания в ряде европейских государств. При этом супруга Воротникова более полугода находится под стражей по тому же обвинению в незаконном обороте оружия. Судьба троих детей пары неизвестна.

Олег Воротников несколько лет находился в международном розыске по требованию российских властей. На родине его обвиняют в насилии над полицейским во время одного из митингов в Санкт-Петербурге, прошедшего 8 лет назад.