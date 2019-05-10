Сооснователь «Фейсбука» выступил против монополии Марка Цукерберга

«Пришло время разрушить Facebook» — так называется колонка Криса Ньюза в The New York Times. 35-летний предприниматель стоял у истоков крупнейшей в мире соцсети, но уже в 2007 году ушел из «Фейсбука», чтобы участвовать в президентской кампании Барака Обамы. Крис Ньюз пишет, что власть Марка Цукерберга огромна, и ее необходимо ограничить. Сооснователь «Фейсбука» обвинил бывшего соратника в том, что он уничтожает конкурентов. По его словам, Цукерберг создал левиафана, который убивает предпринимательский дух и ограничивает потребительский выбор. «Правительство должно сделать две вещи — разрушить монополию и зарегулировать «Фейсбук», так чтобы сделать его подотчетным американскому народу» — пишет Крис Ньюз. Он считает, что соцсеть необходимо разделить на несколько компаний. Федеральная комиссия по торговле совместно с Минюстом должна дезавуировать сделки по покупке Instagram и WhatsApp и запретить подобные поглощения в будущем.

Тем временем, «Фейсбук» ожидает штраф из-за расследования об утечке данных пользователей. Сумма может составить до пяти миллиардов долларов.