Полиция задержала продюсера Телеграм-канала Mash Михаила Кумброва за подделку документов

Возбуждено уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на источник в Московском Управлении МВД. По словам источника, в полицию обратились представители Московского Центра автоматизированного Управления воздушным движением, которые сообщили о подозрительном запросе, поступившем на электронную почту диспетчерской службы от имени Генпрокуратуры. В письме требовалось предоставить записи переговоров диспетчера с пилотами сгоревшего SuperJet. Официально в МВД пока не комментировали обыски в редакции Mash и задержании одного из сотрудников. Представители Mash отрицают, что у корреспондента были поддельные документы и что он представлялся сотрудником ФСБ.