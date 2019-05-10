Причиной смерти Сергея Доренко стал разрыва аорты, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы. Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.

Журналист пришёл на телевидение в 91 году. Его последний эфир на канале ОРТ был посвящён гибели подводной лодки «Курск». Доренко жёстко критиковал и уличил во лжи президента Путина.

С 2005 ГОДА Сергей Доренко работал на радио – сначала на Эхо Москвы, затем на Русской службе новостей. С 2014 – главный редактор радиостанции Говорит Москва.