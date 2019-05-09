Телеведущий Флярковский: Доренко – ярчайший представитель жесткой журналистики

Телеведущий и журналист Владислав Флярковский назвал погибшего накануне журналиста Сергея Доренко «ярчайшим представителем жесткой журналистики». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Он умел работать только с пристрастием. Он был журналистом переходного периода, когда страна заканчивает один этап развития и переходит в другой, когда формируется другая страна. Так было и в начале девяностых – тогда мы работали в одной команде, и в конце 90-х – тогда мы были по разные стороны баррикад. Формировать новый этап развития государства – ему это нравилось, он хотел участвовать в этом. Он был ярчайшим представителем жесткой журналистики, беспощадной. Вот таким я его и запомню навсегда», — сказал он.

Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет 9 мая в Москве.