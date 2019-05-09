Журналист Сергей Доренко был ярким и талантливым человеком – журналистка Сорокина

Журналист Сергей Доренко был ярким и талантливым человеком, заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналистка и телеведущая Светлана Сорокина.

«Я знала его корреспондентом в «Вестях», который умудрялся сделать весомым и интересным практически любой материал, любое прямое включение. Потом он имел разнообразную телевизионную карьеру, в том числе в конце девяностых, когда его прозвали «информационным киллером». Это было, конечно, наотмашь, совсем не близко моим взглядам, но до чего же он был талантливым и опять-таки весомым», — сказала она.

С.Сорокина также отметила, что погибший журналист был талантливым радиоведущим.

Сергей Доренко скончался в возрасте 59 лет 9 мая в Москве.