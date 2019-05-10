Сотрудника Mash задержали в связи с расследованием катастрофы самолёта Suchoi SuperJet 100 в Шереметьево

Сотрудника Телеграм-канала Mash задержали в связи с расследованием катастрофы самолёта Suchoi SuperJet 100 в Шереметьево. Такое объяснение сегодня опубликовано в Телеграм-канале. Представители Mash отрицают, что задержание связано с попыткой сотрудника канала попасть в аэропорт 8 мая, чтобы получить аудиозапись переговоров диспетчеров и пилотов SuperJet. Кроме того, в Mash отрицают, что у их сотрудника были поддельные документы, и он представлялся сотрудником ФСБ.