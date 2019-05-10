Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи в США

Как сообщает The New York Times, она покинула тюрьму в пригороде Вашингтона, где провела почти два месяца за отказ давать показания в закрытом процессе.

В марте Мэннинг была взята под стражу за неуважение к суду, разбиравшему дело WikiLeaks. Речь шла об огласке служебных документов американского военного и внешнеполитических ведомств. Челси Мэннинг соглашалась давать показания лишь в порядке открытого разбирательства. Обвинение из-за конфиденциальности этих сведений настаивало на ином. По американским законам неуважение к суду по гражданскому делу дает правосудию основание поместить человека под стражу и дать ему время для раздумий о готовности идти на сотрудничество. Впрочем Мэннинг заявляет, что не отступит от своей позиции, а поэтому суд был вынужден отпустить ее по истечении отведенного на принятие решения срока. Рядовой Брэдли Мэннинг был арестован в 2010-м после рассекречивания 700 тысяч документов и видеофайлов, касающиеся военных операций США в Ираке и Афганистане. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретных данных. После осуждения на 35 лет тюрьмы, Брэдли Мэннинг провел в заключении 7 лет, сменив пол и став Челси Мэннинг, которую одним из своих последних указов помиловал предыдущий президент США Барак Обама.

Мэннинг вновь предстанет перед судом присяжных менее чем через неделю, 16 мая. Представители защиты заявляют, что она снова откажется давать показания в порядке закрытого разбирательства. В этом случае суд может вновь поместить женщину под стражу.