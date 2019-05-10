В редакции одного из самых популярных в России телеграм-каналов Mash прошли обыски

«Правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы сотрудников» Mash, рассказал главред Максим Иксанов. Его видеообращение к подписчикам было опубликовано в полночь, после этого новости на телеграм-канале не выходили. Изданию РБК Иксанов также сообщил, что одного из сотрудников задержали и допрашивали сутки, не пусть при этом к нему адвоката. Причину проведения обысков в редакции не знают. Иксанов связывает интерес силовиков с деятельностью канала.

По некоторым данным, обыски в редакции Mash прошли после того, как несколько сотрудников канала по поддельным документам пытались попасть в аэропорт Шереметьево. Они хотели получить аудиозаписи переговоров диспетчеров и пилотов самолета «Сухой Суперджет», потерпевшего крушение. Руководство канала эту информацию прока не прокомментировало.

Mash – один из самых популярных телеграм-каналов в России, на него подписаны почти 570 тысяч человек.