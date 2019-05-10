Причиной смерти известного журналиста Сергея Доренко стало нарушение функций сердца

Это установило вскрытие, сообщает РБК со ссылкой на источники в Бюро судебной медицинской экспертизы. Доренко скончался накануне в центре Москвы за рулём своего мотоцикла.

«Можно только позавидовать», — такими словами на смерть Доренко ответил публицист Александр Невзоров.

Реакция на деятельность Сергея Доренко всегда была неоднозначной, но в истории российских медиа он останется навсегда, сказал в эфире НТВ телеведущий Эрнест Мацкявичус.

Доренко пришёл на телевидение в 1991 году Работал на Первом канале, в программе «Вести» на CNN. Последняя передача Доренко на ОРТ была посвящена катастрофе подводной лодки «Курс», где он жёстко критиковал и уличил во лжи президента Путина.

Последние годы работал на радио – сначала на Эхе Москвы, затем на «Русской службе новостей», был главным редактором радиостанции «Говорит Москва».