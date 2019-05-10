Около одной тысячи сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность во время футбольного матча «Локомотив»–"Рубин"

Около одной тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, а также частных охранных организаций будут обеспечивать безопасность во время футбольного матча «Локомотив» – «Рубин» Он пройдёт сегодня вечером в Москве на стадионе «РЖД – Арена», сообщает Интерфакс. Столичные власти напоминают зрителям о необходимости соблюдать порядок. На территорию стадиона не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения.