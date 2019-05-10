Впервые в истории в финалах двух главных клубных футбольных турниров Европы сыграют исключительно английские клубы

Победу в Лиге Чемпионов оспорят Ливерпуль и Тоттенхэм.

Арсенал начинал второй полуфинал Лиги Европы с преимуществом в два мяча, но Валенсия забила первый ответный гол уже в начале встречи, однако тень камбека, подобного тому, что совершил Тоттенхэм в игре с Аяксом быстро рассеялась. Пьер Эрик Обамеянг почти сразу сравнял счет. Это была не единственная удача нападающего, который в этой встрече сделал хетт-трик. Еще один гол добавил Александр Ляказетт. Итого 4-2 и Валенсия, которая играла без Черышева и Промеса покидает турнир. Челси и Айнтрахту пришлось задержаться на поле 120 минут. На гол Рубена Лофтуса-Чика немецкая команда ответила точным ударом лучшего бомбардира Лиги Европы Луки Йовича, поскольку в первой игре счет был тоже 1-1, пришлось назначать серию пенальти. Из пяти ударов вратарь Челси Кепа сумел отразить два, сделав финал английским. Такого в истории еще не было.

Финал Лиги Европы Челси – Арсенал будет сыгран 29 мая в Баку