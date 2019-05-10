Z Архив новостей новости
5 22 6 1694
10:03, 10 мая 2019

Россия в своем запросе в NASA просит объяснить причины появления запаха спирта на МКС

Он возник там после недавней стыковки со станцией корабля Dragon 2 компании SpaceX.
Анализаторы воздуха зафиксировали в атмосфере космической станции повышенное содержание изопропилового спирта, порядка 6 мг на кубический метр. Это кратно больше концентрации до стыковки. Вопросы и замечания по поводу специфического запаха и источников вброса в воздушное пространство Международной космической станции Москва направила представителям американского аэрокосмического агентства. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. По его словам, все произошло после мартовской пристыковки к МКС корабля Dragon 2: «Все замечания выданы, вопросы заданы». Полеты в рамках коммерческого контракта с NASA выполняет компания Илона Маска. 3 марта Dragon 2 впервые пристыковался к орбитальному комплексу, тогда директор NASA Джим Брайденстайн назвал стыковку началом новой эпохи космических полётов. Впрочем, концентрацию спиртовых паров удалось снизить практически сразу после того, как экипаж включил системы очистки воздуха. Более того, как только корабль отстыковался, параметры воздушной смеси вернулись к исходным значениям.
В российском центре подготовки космонавтов уверены, что через посредника в лице NASA информация о запахе спирта на МКС будет доведена до SpaceX и от компании последует ответ.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Окуджава был гражданином Если бы не он, мы все были бы немного другими, и наше восприятие войны, и наша память о ней были бы другими…

5 96 6 7409 09.05
Kпамять, войны, общество, творчество, мнения
Блоги

+ Шествие «Бессмертного полка» в Москве Шествие «Бессмертного полка» в Москве Прямая трансляция…

5 54 6 6126 09.05
Kдень победы, акции, видео, события
Блоги

+ Парад Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади Владимир Путин: Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков…

5 213 6 24423 09.05
8читать ;смотреть
Kдень победы, видео, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Победа — с заключенными. Не с НКВД В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…

5 102 6 11678 05.05
Kполитика, память, история, мнения
Блоги

В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...

5 365 6 43352 07.05
Kпятигорск, дети, день победы, фото, события
Блоги

Анна Федорова Политтехнолог и феминистка

Никакой романтизации войны в этом не вижу Война нанесла России такую жуткую травму, что хоть немного вдохновения и гордости нам тоже причитается. Героические образы защитников. Парады, да. «Бессмертный полк»...

5 258 6 30985 08.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 192 6 23376 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 322 6 44505 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Граждане Украины в России. Цифры 334 тыс. за это время запросили российское гражданство…

5 239 6 69785 03.05
Kукраина, рф, статистика, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 120 6 15524 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Голосование
Наше ли это дело, русский язык в других странах?
5 48 6 9386 03.05
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Сталинисты устроили праздничное шествие по центру Москвы Участники признавались, что Сталин по сей день служит для них авторитетом…

5 191 6 28395 09.05
Kсталин, акции, день победы, вторая мировая, общество, история, фото, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Идиоты День Победы превратили в карнавал. С одной стороны — это лихая гордость за то, что мы потеряли десятки миллионов человек. С другой стороны – это мультяшность всего происходящего…

5 364 6 89897 03.05
Kдень победы, власть, общество, войны, история, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Очиститься от сталинщины. Открытое письмо председателю ЦК КПРФ Г. Зюганову Вы, Геннадий Андреевич, откровенно заменяете память о войне возвеличиванием Сталина и пытаетесь дискредитировать тех, кто «борется с портретами»...

5 100 6 15304 07.05
Kистория, сталин, общество, события
Блоги

Сергей Глазьев: Оккупация Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…

5 363 6 56642 07.05
Kукраина, донбасс, политика, сша, зеленский, рф, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Обратно, в прошлое? Это нетрудно и недолго Всего каких-то 30 минут постоял молодой человек в бестолковой очереди, созданной на ровном месте, и превращение его в человека с о в е т с к о г о стремительно пошло…

5 71 6 38625 03.05
Kмосква, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Умер журналист Сергей Доренко Смерть не связана непосредственно с падением с мотоцикла…

5 0 6 192763
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Очень быстро стало ясно, что речь идет не просто о взбрыке батьки, а о некотором количестве нефти, которая заполняет — на минуточку — 2 тысячи километров нефтепровода…

5 109 6 124864 04.05
#слушать 49:20 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Наше ли это дело, русский язык в других странах?
5 48 6 9366 03.05
Блоги

Пилот гражданской авиации: О катастрофе Superjet в ШРМ Ежегодной тренировкой «немедленного скорейшего возврата» вы формируете модель поведения, которую пилоты применяют на практике. Вы учите пилотов спешить. Спешка неминуемо ведет к ошибкам, иногда катастрофическим…

5 203 6 274513 06.05
Kавиация, катастрофы, самолеты, трагедии, события
Блоги

+ Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен? Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен? «Где эффективность, где самолеты, где деньги?» Спикер СФ критиковала SSJ-100 за пять месяцев до трагедии в Шереметьево…

5 163 6 253055 06.05
8читать ;смотреть
Kавиация, рф, матвиенко, аэрофлот, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7809973
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4029787

Сегодня в эфире