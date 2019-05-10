Россия в своем запросе в NASA просит объяснить причины появления запаха спирта на МКС

Он возник там после недавней стыковки со станцией корабля Dragon 2 компании SpaceX.

Анализаторы воздуха зафиксировали в атмосфере космической станции повышенное содержание изопропилового спирта, порядка 6 мг на кубический метр. Это кратно больше концентрации до стыковки. Вопросы и замечания по поводу специфического запаха и источников вброса в воздушное пространство Международной космической станции Москва направила представителям американского аэрокосмического агентства. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. По его словам, все произошло после мартовской пристыковки к МКС корабля Dragon 2: «Все замечания выданы, вопросы заданы». Полеты в рамках коммерческого контракта с NASA выполняет компания Илона Маска. 3 марта Dragon 2 впервые пристыковался к орбитальному комплексу, тогда директор NASA Джим Брайденстайн назвал стыковку началом новой эпохи космических полётов. Впрочем, концентрацию спиртовых паров удалось снизить практически сразу после того, как экипаж включил системы очистки воздуха. Более того, как только корабль отстыковался, параметры воздушной смеси вернулись к исходным значениям.

В российском центре подготовки космонавтов уверены, что через посредника в лице NASA информация о запахе спирта на МКС будет доведена до SpaceX и от компании последует ответ.