Смерть журналиста Сергея Доренко, по некоторым данным, наступила в результате естественных причин

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» скончался накануне.

Сергей Доренко ехал на своем мотоцикле в центре Москвы, когда почувствовал себя плохо. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мотоцикл из крайней правой полосы резко направился в сторону встречки, пересек двойную сплошную и упал. По данным источника агентства ТАСС в медицинских кругах, во время движения у Доренко остановилось сердце. Информированный источник агентства «Интерфакс» подтвердил, что у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, и он не смог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении, не носили критического характера. Медикам, прибывшим на место происшествия, реанимировать Доренко не удалось. По данным другого источника «Интерфакса», алкоголя в его крови не обнаружили. Похоронят журналиста на Троекуровском кладбище в Москве. Дата похорон будет объявлена завтра.

Сергей Доренко был ведущим Первого канала, сотрудничал с НТВ, работал на радио «Эхо Москвы, руководил «Русской службой новостей». В последнее время он возглавлял радиостанцию «Говорит Москва».