Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии

Обеспокоенность взывает бомбежки провинций Идлиб и Хама.

Российские войска и сирийское правительство борются в обеих провинциях с джихадистами. Так действия военной авиации объясняют в Дамаске. Авианалеты заставили покинуть свои дома свыше 150 тысяч человек. Эти данные приводят в ООН. От бомбардировок пострадали не менее десяти школ и 12 медицинских учреждений, уточняет DW.

Немедленно обсудить ситуацию потребовали дипломаты Германии, Бельгии и Кувейта. Вопрос будет рассматриваться на заседании Совета безопасности международной организации. Оно пройдет в закрытом режиме.

Газета «Коммерсантъ» напоминает об ответных действиях исламистов. Авиабаза России Хмеймим подверглась обстрелу со стороны боевиков. Также зафиксированы попытки прорвать оборону проправительственных сил в районе городов Алеппо и Хама.

Военный конфликт в Сирии тянется с 2011 года. Его жертвами сотни тысяч человек.