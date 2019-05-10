Полиция отпустила участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину и четверых ее знакомых

Суд рассмотрит дело об административном правонарушении против Никульшиной 22 мая. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов. По его словам, заседания по остальным задержанным и также отпущенным из полиции состоится 21 мая. Изначально же суд должен был рассмотреть административные протоколы против Никульшиной и ее четверых друзей уже сегодня. Они были задержаны в среду в квартире в Москве, полиция объясняла это жалобами соседей. На них были составлены административные протоколы за отказ пройти медицинское освидетельствование на наркотики. За это предусмотрено как штраф, так и административный арест на 15 суток. В то же время Верзилов утверждает, что Никульшина отказалась пройти обследование, потому что она была без своего адвоката.

Вероника Никульшина является одной из четверых активистов, выбежавших в милицейской форме на поле стадиона «Лужники». Это произошло во время финала Чемпионата мира по футболу в прошлом году. Свою акцию в Pussy Riot назвали «Милиционер вступает в игру».