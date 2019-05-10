Z Архив новостей новости
5 4 6 427
09:03, 10 мая 2019

Полиция отпустила участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину и четверых ее знакомых

Суд рассмотрит дело об административном правонарушении против Никульшиной 22 мая. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил участник Pussy Riot Петр Верзилов. По его словам, заседания по остальным задержанным и также отпущенным из полиции состоится 21 мая. Изначально же суд должен был рассмотреть административные протоколы против Никульшиной и ее четверых друзей уже сегодня. Они были задержаны в среду в квартире в Москве, полиция объясняла это жалобами соседей. На них были составлены административные протоколы за отказ пройти медицинское освидетельствование на наркотики. За это предусмотрено как штраф, так и административный арест на 15 суток. В то же время Верзилов утверждает, что Никульшина отказалась пройти обследование, потому что она была без своего адвоката.

Вероника Никульшина является одной из четверых активистов, выбежавших в милицейской форме на поле стадиона «Лужники». Это произошло во время финала Чемпионата мира по футболу в прошлом году. Свою акцию в Pussy Riot назвали «Милиционер вступает в игру».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Окуджава был гражданином Если бы не он, мы все были бы немного другими, и наше восприятие войны, и наша память о ней были бы другими…

5 96 6 7409 09.05
Kпамять, войны, общество, творчество, мнения
Блоги

+ Шествие «Бессмертного полка» в Москве Шествие «Бессмертного полка» в Москве Прямая трансляция…

5 54 6 6126 09.05
Kдень победы, акции, видео, события
Блоги

+ Парад Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади Владимир Путин: Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков…

5 213 6 24423 09.05
8читать ;смотреть
Kдень победы, видео, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Победа — с заключенными. Не с НКВД В Саратове заключенные выйдут на акцию «Бессмертный полк» на территории колонии. И я выйду с ними…

5 102 6 11678 05.05
Kполитика, память, история, мнения
Блоги

В Пятигорске прошёл парад дошкольных войск Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина заявила: «Чем раньше начинается патриотическое воспитание — тем здоровее общество»...

5 365 6 43352 07.05
Kпятигорск, дети, день победы, фото, события
Блоги

Анна Федорова Политтехнолог и феминистка

Никакой романтизации войны в этом не вижу Война нанесла России такую жуткую травму, что хоть немного вдохновения и гордости нам тоже причитается. Героические образы защитников. Парады, да. «Бессмертный полк»...

5 258 6 30985 08.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 192 6 23376 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 322 6 44505 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Граждане Украины в России. Цифры 334 тыс. за это время запросили российское гражданство…

5 239 6 69785 03.05
Kукраина, рф, статистика, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 120 6 15524 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Голосование
Наше ли это дело, русский язык в других странах?
5 48 6 9386 03.05
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Сталинисты устроили праздничное шествие по центру Москвы Участники признавались, что Сталин по сей день служит для них авторитетом…

5 191 6 28395 09.05
Kсталин, акции, день победы, вторая мировая, общество, история, фото, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Идиоты День Победы превратили в карнавал. С одной стороны — это лихая гордость за то, что мы потеряли десятки миллионов человек. С другой стороны – это мультяшность всего происходящего…

5 364 6 89897 03.05
Kдень победы, власть, общество, войны, история, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Очиститься от сталинщины. Открытое письмо председателю ЦК КПРФ Г. Зюганову Вы, Геннадий Андреевич, откровенно заменяете память о войне возвеличиванием Сталина и пытаетесь дискредитировать тех, кто «борется с портретами»...

5 100 6 15304 07.05
Kистория, сталин, общество, события
Блоги

Сергей Глазьев: Оккупация Я не исключаю возможности массового переезда на «зачищенные» от русского населения земли Юго-Востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной…

5 363 6 56642 07.05
Kукраина, донбасс, политика, сша, зеленский, рф, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Обратно, в прошлое? Это нетрудно и недолго Всего каких-то 30 минут постоял молодой человек в бестолковой очереди, созданной на ровном месте, и превращение его в человека с о в е т с к о г о стремительно пошло…

5 71 6 38625 03.05
Kмосква, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Умер журналист Сергей Доренко Смерть не связана непосредственно с падением с мотоцикла…

5 0 6 192763
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Очень быстро стало ясно, что речь идет не просто о взбрыке батьки, а о некотором количестве нефти, которая заполняет — на минуточку — 2 тысячи километров нефтепровода…

5 109 6 124864 04.05
#слушать 49:20 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Наше ли это дело, русский язык в других странах?
5 48 6 9366 03.05
Блоги

Пилот гражданской авиации: О катастрофе Superjet в ШРМ Ежегодной тренировкой «немедленного скорейшего возврата» вы формируете модель поведения, которую пилоты применяют на практике. Вы учите пилотов спешить. Спешка неминуемо ведет к ошибкам, иногда катастрофическим…

5 203 6 274513 06.05
Kавиация, катастрофы, самолеты, трагедии, события
Блоги

+ Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен? Валентина Матвиенко: Sukhoi Superjet 100 — ну кому он нужен? «Где эффективность, где самолеты, где деньги?» Спикер СФ критиковала SSJ-100 за пять месяцев до трагедии в Шереметьево…

5 163 6 253055 06.05
8читать ;смотреть
Kавиация, рф, матвиенко, аэрофлот, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7809973
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4029787

Сегодня в эфире