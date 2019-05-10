Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», известный журналист Сергей Доренко умер в Москве

По данным СМИ, журналист почувствовал себя плохо во время езды на мотоцикле, он выехал на встречную полосу и врезался в бордюр. Доренко был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, травмы, полученные при падении с мотоцикла, не были критическими. «Коммерсантъ» сообщает, что у журналиста произошёл сердечный приступ или инсульт.

Главное в жизни – это внутренний рост и самореализация. Об этом говорил сам журналист в эфире Эха Москвы 15 лет назад.

Ожидается, что Доренко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дата похорон будет названа сегодня.