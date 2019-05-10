Прощание с композитором Евгением Крывлатовым пройдёт завтра в храме на Ходынском поле,

Прощание с композитором Евгением Крывлатовым пройдёт завтра в Храме Иконы Божьей Матери " Отрада и утешение" на Ходынском поле, рассказала РИА его дочь Мария. Семья покан не знает, будет ли организовано гражданское прощание. Композитора похоронен на Митинском кладбище рядом с женой.

Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет. Он написал музыку для 160 фильмов и мультфильмов. Крылатов – автор песен «Лесной олень», «Крылатые качели» и «Три белых коня».