Сооснователь Фейсбука Крис Хьюз призвал правительство США ограничить влияние социальной сети и её главы Цукерберга

Сооснователь Фейсбука Крис Хьюз призвал правительство США ограничить влияние социальной сети и её главы Марка Цукерберга. В своей колонке для Нью-Йоорк Таймс Хьюз предложил разделить Фейсбук и принадлежащие ей «Инстаграм» и «Вотсап» на независимые компании, а также создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком. Сейас, пишет Хьюз, Цукербрег может про своему усмотрению менять настройки алгоритмов, определяя, что люди будут видеть в своих новостных лентах и что считать оскорбительным. При этом Фейсбук имеет возможность ликвидировать своих основных конкурентов.